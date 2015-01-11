В Каслях экс-начальница почты получила срок за присвоение чужих пенсий

В Каслях вынесли приговор бывшей начальнице почты, которая присвоила чужие деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В суде установлено, что в мае 2017 года женщина расписалась в получении пенсии за местного жителя, который с января 2017 года числился пропавшим без вести. После этого злоумышленница забрала причитавшиеся мужчине 38 тысяч и распорядилась ими по своему усмотрению.
Экс-начальница почты признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Как подчеркнули в УФПС Челябинской области, виновная сотрудница уволена.
Напомним, недавно в Копейске осудили почтальона, которая получала пенсию за человека, находящегося в местах лишения свободы. За присвоение 58 тысяч рублей женщине назначили 200 часов обязательных работ.
http://fedpress.ru/74
Ключевые теги: Касли, преступление.
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