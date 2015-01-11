Южноуральским садоводам дадут субсидии

На условиях софинансирования власти готовы вкладываться в инфраструктуру СНТ, сообщил на отчетно-выборной конференции челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

«В 2015 году первые 47 товариществ получили на развитие инженерной инфраструктура 10 млн рублей. В следующем году количество СНТ, претендующее на получение господдержки, увеличилось. Субсидии выделялись на погашение затрат по реконструкции линий электропередач, водоснабжения, отсыпке дорог и прочего. В этом году губернатором принято решение выделить для помощи садоводам на 2018 год 20 млн рублей, — сообщил Александр Завалищин. Напомним, в прошлом году 19 из 43 муниципалитетов получили эти деньги. Примечательно, что на поддержку могут рассчитывать только СНТ, в течение сезона самостоятельно благоустраивающие территорию: кто потратился на ремонт дорог и водоводов, реконструкцию линий электропередачи, строительно-монтажные работы, установку приборов учёта электроэнергии и бурение скважин. При этом компенсация их затрат не может превышать 50%, а выделенные средства предназначены лишь для дальнейшего развития инженерного обеспечения сада.

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