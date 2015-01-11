В округе идёт обсуждение эскизных проектов территорий для благоустройства

На основании решения общественной комиссии по включению в перечень для рейтингового голосования девяти общественных территорий управлением архитектуры и градостроительства были подготовлены эскизные проекты, которые прокомментировал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

– После того, как были определены девять территорий, мы переходим ко второму этапу – общественное обсуждение эскизных проектов, – отметил Иван Сбитнев. – Данная работа проводится для того, чтобы жители округа на избирательных участках осознанно сделали свой выбор. После того, как эскизы будут опубликованы и до 11 марта у граждан есть возможность ознакомиться с ними и внести свои дополнения. Затем, с учётом поступивших предложений, будут подготовлены дизайн-проекты, которые будут представлены вниманию избирателей в день голосования.

Следует напомнить, что в Озерском городском округе с 29 января по 2 февраля 2018 года проводился дополнительный приём предложений по благоустройству общественных территорий. В итоге в настоящее время адресный перечень территорий для благоустройства включает девять позиций:

– сквер в посёлке Метлино в районе улиц Мира и Центральная;

– пешеходная зона в Озерске на проспекте К.Маркса;

– сквер имени Б.В. Броховича в Озерске;

– сквер имени А.Б. Логинова в Озерске;

– освещённая пешеходная зона в Парке культуры и отдыха в Озерске;

– набережная на бульваре Гайдара в Озерске;

– пляж «Дальний» в Озерске;

– сквер в посёлке Новогорный;

– прибрежная зона в микрорайоне Заозёрный.

На основании этих предложений управлением градостроительства и архитектуры были разработаны эскизные проекты, которые прокомментировал Иван Сбитнев:

– На пр. К. Маркса предлагается сохранить пешеходную зону, сделав её более современной и комфортной. Должен быть реконструирован фонтан, обновлены информационные стенды, рекламные конструкции, цветники и озеленение, установлены современные светильники, элементы ограждения, малые архитектурные формы и городская скульптура. Как один из вариантов оформления предложено установить часы. Скамьи-клумбы предложено заменить на вазоны с элементами освещения. Предполагается рассмотреть возможность выполнить частичное мощение пешеходной зоны.

– В сквере им. Б.В. Броховича предлагается сохранить композицию, но провести работы по ландшафтному дизайну, обрезке и высадке новых растений. Также предложено отремонтировать постамент и выполнить современную подсветку, сделать мощение, заменить старые светильники, установить ограждение и локальные элементы освещения на территории озеленения, поднять цветники, изменив форму клумб.

– Сквер им. А.Б. Логинова имеет свою тематику и активно посещается в дни проведения памятных и праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы. Предполагается центральную клумбу выполнить в виде пятиконечной звезды с каменным обрамлением. Также здесь будет сделано мощение пешеходной зоны, установлены стационарные скамьи, обустроено специальное покрытие, на котором в праздничные дни будут устанавливаться палатки и полевая кухня, заменены светильники, возможно будет оборудована детская игровая зона.

– Сквер в посёлке Метлино предполагается благоустроить по тому же принципу, что и прогулочную зону на пр. К. Маркса, но в более компактом исполнении. Предлагается установить центральный элемент – либо памятную стелу с подсветкой, либо часы, а также организовать места отдыха, детскую игровую площадку, выполнить ограждение сквера в виде кустарника.

– Сквер в посёлке Новогорный расположен рядом с дворцом культуры «Энергетик». Предлагается здесь отремонтировать фонтан и пешеходную зону, сделать элементы ограждения с цветниками и светильниками, выполнить мощение, заменить старые скамьи. Также от жителей посёлка поступило предложение разместить в сквере мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне, поскольку таковой в посёлке отсутствует. Предполагается установить памятную стелу и доску с именами жителей посёлка, погибших в годы войны, установить цветники.

В Парке культуры и отдыха планируется продолжить ремонт освещённой трассы: заасфальтировать этот участок и в нескольких местах обустроить стилизованные зоны отдыха.

– Бульвар Гайдара предлагается сделать зоной здорового образа жизни, семейного и спортивного отдыха, установить оборудование для воркаута, обустроить беговую дорожку со специальным покрытием, сделать мостки для рыбаков.

– Пляж «Дальний» и прибрежную зону в микрорайоне Заозёрный планируется обустроить для комфортного летнего отдыха, установить малые формы, игровые элементы для детей.

Следует обратить внимание, что по истечении одиннадцати дней после публикации эскизов планируется провести общественное обсуждение, на основании которого будут подготовлены дизайн-проекты для голосования.

На основании результатов голосования будет составлен рейтинг общественных территорий по степени важности, которую определят сами жители. По этому принципу будет осуществляться финансирование в предстоящие пять лет.

– Выбор жителей будет решающим, – подчеркнул Иван Сбитнев. – Те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей в первую очередь получат финансирование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Тем более, что финансирование ограничено, и очень важно не распылять средства, а направить их на благоустройство тех территорий, которым отдадут предпочтение сами озерчане.

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