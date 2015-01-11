«Прислушивайтесь к себе и вашим педагогам»

Глава округа Евгений Щербаков принял участие в проекте управления образования «100 вопросов взрослому». В ходе полуторачасового общения он рассказал школьникам о своем видении будущего Озерска, ответил на вопросы и дал учащимся несколько важных советов.

В актовом зале школы №24 собралось более 80-ти школьников 9-х, 10-х и 11-х классов, а также их педагоги. Они представляли все образовательные организации округа. У каждого для главы был приготовлен собственный вопрос. Евгений Щербаков начал с выступления, в котором кратко, но содержательно рассказал о том, что удалось сделать за несколько лет работы, о тех задачах, которые стоят перед муниципальными властями:

- Нам важно создавать современные социальные сценарии для молодежи, чтобы в дальнейшем вы оставались или стремились вернуться в Озерск, видели бы перспективу жизни и работы в родном городе. С 2016 года у нас наблюдается положительное сальдо миграции, в прошлом году приехало на 208 человек больше, чем уехало. В основном, это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Значит, наша общая работа начинает приносить результат.

Вопросы, которые школьники адресовали главе, касались как различных сфер жизни округа, так и личных взглядов и убеждений гостя. Откровенно и подробно Евгений Щербаков ответил на вопросы о том, как он относится к состоянию медицины в Озерске, как наладить освещение в старой части города и работу муниципального транспорта. По мнению главы, во многих вопросах важна созидательная активность жителей, их стремление вместе с органами местной власти формировать комфортную городскую среду. Роль молодежи в этих процессах должна быть ключевой. Кроме того, Евгений Юрьевич подчеркнул, что следующей важной задачей после строительства ледовой академии «Высота» считает модернизацию молодежного центра «Мир» и создание современного городского пространства для молодого поколения.

Учащиеся показали, что следят за городскими новостями, интересуются будущим Озерска. Например, они подробно расспросили главу о том, какие преимущества дает получение муниципалитетом статуса территории опережающего социально-экономического развития, какими будут практическая польза и экономический эффект. Но интересовали участников встречи и другие вопросы. Евгений Щербаков рассказал про любимые предметы в школе, о том, как формировались его моральные ценности и ориентиры в жизни. По собственному признанию, одной из любимых книг главы с юношеских лет остается «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова.

Некоторые темы разговора носили абстрактный характер, демонстрировали умение озерских школьников мыслить нестандартно, свободно рассуждать на сложные темы. На вопрос о выборе жизненного пути, гость посоветовал ребятам прислушиваться к самим себе, педагогам, которые помогут увидеть и развить собственные сильные стороны.

- Очень интересная и полезная встреча, - подвел итоги общения Евгений Щербаков, - в который раз убеждаюсь в том, что наши школьники талантливы и открыты новым знаниям. Ни на секунду не сомневаюсь, что их ждет большое будущее.

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