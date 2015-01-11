МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Главное управление МЧС России по Челябинской области предупредило о снегопаде и сильном ветре. Оперативная информация размещена на официальном сайте ведомства.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 6 марта на территории региона ожидается снег, местами сильный. Днем снегопад продолжится, местами возможны метели, снежные заносы, гололедица. Отдельные порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха днем 6 марта ожидается 0,-5 градусов Цельсия, на западе до -8.

В ведомстве предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения. «Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, повреждение слабо укрепленных конструкций»,- сообщили в ГУ МЧС.

https://www.kommersant.ru