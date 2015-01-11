Озерские фотохудожники поделились своим взглядом на окружающий мир

5 марта в выставочном зале Центральной городской библиотеки открылась девятая отчетная выставка объединения фотографов Озерска «Объективный мир». В экспозиции представлены лучшие кадры: природа Южного Урала, городские пейзажи, натюрморты и портреты, жанровые снимки – итоги творческой работы объединения за прошедший год.
На выставке представлены работы пятнадцати авторов, которые продемонстрировали не похожие друг на друга стили и подходы к созданию фотографии. Для пяти фотографов, среди которых учащийся лицея № 23, шестнадцатилетний Владислав Яковлев, выставка стала дебютной. Все, кто побывал на открытии экспозиции, в том числе фотографы из Верхнего Уфалея, Кыштыма и Снежинска, отметили высокий уровень фоторабот и разнообразие жанров.
Работа выставки продлится до 29 марта, вход свободный, телефон для справок 2-30-78. Для учащихся предполагаются экскурсии.
Справочно:
Фотоклуб «Объективный мир» существует в Озерске девять лет и объединяет любителей фотографии разных возрастов и профессий. Ядро сообщества – увлеченные люди, которые в середине 1980-х годов были членами фотоклуба «Контакт» (созданного в 1985 году на базе ДК «Маяк» и прославившего озерских мастеров фотографии). В начале 90-х годов, на волне перемен фотоклуб «Контакт» распался.
В 2009 году фотографы, продолжившие заниматься любимым делом, а вместе с ними и молодые, начинающие авторы создали новый творческий союз – «Объективный мир». Сейчас участники объединения собираются каждый первый и третий вторники в Центральной городской библиотеке и приглашают на заседания горожан, интересующихся фотографией и желающих присоединиться к сообществу фотохудожников.
Текст предоставлен Центральной городской библиотекой.
Фото Владислава Яковлева.
http://www.ozerskadm.ru
Ключевые теги: ОГО, фотовыставка.
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