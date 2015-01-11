Урок мужества от Анны Крившиной

Отгремели XXIII Зимние Олимпийские игры. Следом пришло сообщение, что российские паралимпийцы допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Напомним, что в 2016 году международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил сборную России от Паралимпады-2016 в Рио-де-Жанейро. Теперь нашим спортсменам милостиво позволили поучаствовать, но, на их форме не должно быть ни российского флага, ни даже слова «Россия», а просто надпись "Нейтральный паралимпийский атлет". Так политика вмешалась в спорт.

Впрочем, наших спортсменов этими фокусами не деморализовать.

Об этом и многом другом шел разговор со старшеклассниками в выставочном зале Центральной городской библиотеки, куда заведующая абонементом «Юность» Светлана Алексеевна Кузина пригласила двукратную чемпионку мира, многократную чемпионку Европы и России, рекордсменку мира по плаванию – Анну Крившину.

Конечно же, одним из первых вопросов был вопрос, как она пришла в спорт, кто ее тренировал, как попала на прием к президенту страны, об отношении к русским и их президенту за рубежом…

На этой встрече Анна показала старшеклассникам несколько роликов с выступлениями паралимпийцев. Школьники смотрели на них, затаив дыхание. И это не удивительно: глядя на то, как спортсмены с ограниченными возможностями здоровья покоряют новые и новые вершины, понимаешь, что не имеешь никакого морального права на какое-то бы ни было нытье.

Это был самый настоящий урок мужества. Помните, в советских школах были классные часы под таким названием? Когда разговор закончился, многие учащиеся подходили к Анне с вопросами, с благодарностью за встречу, за автографом, да и просто – сфотографироваться. Не каждый день есть возможность сфотографироваться с настоящей звездой, со звездой не из гламурных журналов, а из самой настоящей жизни. Из жизни, в которой есть ежедневная победа над собой и ежечасное движение вперед.

Удачи Вам, Анна!

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев