Долма по-ташкентски

Долма – это классная вещь. Знающие люди не дадут соврать. Узбеки называют это блюдо каваток, потому что «долма» - понятие широкое и обозначает «фаршированное». Долмой может быть все: перец, айва, слива и т.п. Но уж раз прилепилось… значит долма.

Возьмем:

банку маринованных или соленых виноградных листьев

400 г говяжьего или бараньего фарша

1 стакан риса

5 средних луковиц

молотую зиру

черный молотый перец

2 картофелины

1 морковь

1 ст.л. томатной пасты

30-50 г растительного масла

соль.

Первое, что мы сделаем, замочим листья в кипятке. Если бы были свежие, то их стоило бы поварить на медленном огне минут пять. А консервированные просто замочим.

Рис промоем и поставим хорошо стечь. Четыре луковицы мелко порежем. Соединим это все с фаршем, посолим, добавим перца и зиры и хорошо перемешаем.

Теперь начинаем делать собственно долму. Для этого потребуется лайфхак (мы же современные люди!) в виде пакета от макарон, разрезанного с двух сторон вдоль и превращенного таким образом в ленту. Берем один виноградный лист, кладем его на ленту, уложенную вдоль, чуток подальше от нижнего края изнаночной стороной вверх.

Кладем чайную ложку фарша и пригибаем нижние лучи листа.

Теперь пригибаем боковые.

В итоге получаются вот такие «пальчики», которые укладываются подряд швом вниз. Если кому непонятно (это очень просто, объяснить сложно), то делаем по старинке: кладем фарш, загибаем нижние лучи листа, потом боковые, потом верхний и кладем швом вниз. Если листья остались, то ими можно закрыть сверху долму, когда заложим ее в казан. Если фарш остался, то его можно кусочками бросить в бульон или оставить для другого использования.

Закончив делать долму, приступаем к приготовлению соуса. Наливаем в казан масло и хорошо его прогреваем. Забрасываем порезанную полукольцами луковицу и, помешивая, жарим до румянца.

Затем порезанную довольно крупно морковь. Обжариваем, помешивая, 3-4 минуты.

Пошел порезанный крупными кусками картофель. Обжариваем 4-5 минут.

Добавляем столовую ложку томатной пасты, перемешиваем, наливаем 1,5 литра горячей воды, дожидаемся закипания и, убавив огонь до малого, тушим 30 минут.

Через 30 минут отчерпываем часть бульона с картошкой и морковкой (примерно с глубокую тарелку) и начинаем укладывать долму. Ее нужно укладывать плотненько и швом вниз, чтобы не развернулась.

Уложив, аккуратно выливаем сверху то, что отчерпали, накрываем и прижимаем тарелкой, сверху крышкой и на малом огне тушим 40 минут.

Через 40 минут открываем казан, убираем тарелку и подаем.