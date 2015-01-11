Южноуральцы забрали 16 медалей на Всероссийском робототехническом фестивале

Команды Челябинской области завоевали 16 медалей на Всероссийском робототехническом фестивале ProFest.

На соревнования приехали команды из 65 регионов страны. За три дня площадки посетили более 7,5 тыс. участников. Для них роботы танцевали, играли в баскетбол, преодолевали лабиринты, сортировали почту и доставляли грузы, соблюдая правила дорожного движения.

«Делегация Челябинской области была одной из самых массовых. Соревнования проводились в 23 категориях, наши команды участвовали в 15 видах соревнований. Каждый год их сложность растет, появляются категории, в которых требуется использование машинного зрения, новых датчиков и даже понимание бизнес-процессов производства для создания роботов, помогающих на предприятиях», – комментирует руководитель делегации, директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Сразу два призовых места – второе и третье – удалось завоевать командам из Челябинска и Магнитогорска в категории Double Ball. Это новый вид фаново-развивающих командных робототехнических соревнований. Здесь робот должен уметь самостоятельно забивать мяч в ворота и забрасывать его в баскетбольное кольцо.

Еще два призовых места заняла команда из Еткуля. Школьники создали автоматизированную линию для «Почты России». Посмотреть на их разработку лично пришел заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию новых продуктов «Почты России» Сергей Емельченков.+

Хорошие результаты делегация показала и в творческих проектах. Судьи оценили команды из Челябинска (лицей № 142) и Магнитогорска (школа № 40), представивших разработку для обработки растений от вредителей и робота-муравья.

Одной из самых сложных категорий считается AutoNet: робот должен проезжать по условному городу, соблюдая все правила дорожного движения и ориентироваться в пространстве. Школьники из Озерска выступили в возрастной группе от 14 лет и заняли третье место.

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