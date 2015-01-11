Первая в шашках — школа 36

26 февраля в Челябинске прошел Чемпионат и первенство Челябинской области по русским шашкам среди инвалидов по зрению.

Соревнования проводились с целью популяризации и пропаганды шашек среди инвалидов по зрению, повышение спортивного мастерства и квалификации участников, а также выявление сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях высшего ранга.

Личные соревнования проходили по круговой системе и на каждую партию отводилось 20 минут. За победу в партии давалось 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.

Озерскую команду представляли воспитанники коррекционной школы № 36 ‒ Полина Панкратова и Владимир Ременюк.

Полина в семи партиях, набрав наибольшее количество очков (10), заняла 1 место. Первое место в областных соревнованиях дает право Полине выступать на Всероссийских соревнованиях.

Владимир, самый молодой наш участник, среди мальчиков занял 5 место. Это первые соревнования нашего спортсмена, но выступал и сражался он достойно.

‒ Игра в шашки развивает у обучающихся способность ориентироваться на плоскости, развивает логическое мышление, суждение, умозаключение; учит ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие расчёты, требующие предприимчивости, дальновидности, смелости, хладнокровия, настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формирует волю к победе в напряжённой борьбе – рассказывает тренер ребят Альбина Кушакова. Мы всегда стремимся, чтобы наши дети участвовали во всех соревнованиях городского и областного уровней, так как им они дают уверенность, формируется чувство личности и самое главное укрепляется их здоровья.

Отметим, что воспитанники Альбины Кушаковой не только прославляют Озерский городской округ в регионе, но и выступают в составе национальной сборной страны: вот уже как два года подопечная Альбины Кушаковой Вера Хлызова является членом юношеской сборной по лыжным гонкам среди слабовидящих спортсменок.

Антон Шалимов