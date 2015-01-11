Челябинский Торговый центр может стать памятником архитектуры

Активисты общественной организации «Гражданский патруль», заручившись поддержкой челябинских краеведов, отправили в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области письмо с предложением дать зданию торгового центра на улице Каслинской особый статус.

Торговый центр был возведён в 1975 году. Он представляет собой прямоугольное здание со сферическим железобетонным куполом вместо крыши, который весит свыше 5 тысяч тонн. Особенность строения заключается в том, что купол поддерживается не колоннами в центре здания, а его четырьмя углами. Более того, эти опоры стоят на специальных катках и могут перемещаться. А сам купол может подниматься или же опускаться. Это зависит от температуры. И это техническое решение было впервые реализовано в жизнь именно в Челябинске.

По этой причине южноуральские общественники называют здание шедевром мировой архитектуры XX столетия и считают его достойным включения в перечень объектов культурного наследия Челябинской области.

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