Снегопад задержится в Челябинской области

Неизменный спутник погоды на этой неделе в Челябинской области — снегопад. Осадки синоптики прогнозируют по региону до воскресенья, 25 марта, включительно.

Во вторник, 20 марта, по области обещают осадки и метели, на юге региона — мокрый снег.

«Переменная облачность, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге мокрый снег, в отдельных районах слабые метели, в южных районах местами отложение мокрого снега на проводах», — предупреждают синоптики.

Температура воздуха ночью — минус 12−17 градусов, в низинах минус 18, -23 мороза. Днем 20 марта ожидается минус 2−7 по области, на юге региона потеплеет до + 1.

В среду, 21 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег и минус 13 -18 градусов в ночные часы, при прояснении до минус 21, на юге — до минус 10. Днем ожидается от минус 1 до плюс 4 тепла.

В четверг, 22 марта, к снегопаду добавятся гололедные явления, будет облачно с прояснениями, мокрый снег. Немного потеплеет в ночные часы — минус 5 — 10, при прояснении до минус 13 градусов.

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