Сильный снег с дождём и гололёд ждут южноуральцев уже завтра

Погода на 22 марта вызывает тревогу у дорожников, МЧСников, всех водителей и медиков.

Росавтодор сообщает о резком ухудшении погоды. И, если сейчас светит солнышко, а небо голубое и чистое, не стоит радоваться. Уже сегодня ночью (ближе к утру) и днём 22 марта на Южный Урал придёт снегопад.

Сильный снег пройдёт практически по всей области. На юге ещё и с дождём. В утренние часы всё это подморозится, и образуется гололёд.

МЧС подтверждает эту информацию и добавляет о вероятности ледяного дождя.

Дорожники уже заявили о готовности в случае необходимости вывести на федеральные трассы до 156 единиц спецтехники, однако, взять на себя ответственность за свои жизни и здоровье должны и сами водители – погодные условия располагают к огромному числу ДТП.

Снег пройдёт над Челябинской областью и в пятницу, 23 марта, однако не такой сильный, как завтра, 22 числа.

Температуры ночью в эти два дня -10-11, днём -4-5. Ветер около трёх метров в секунду, так что шторма не будет. Давление 728 мм рт столба.

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