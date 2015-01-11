Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 130 происшествий, возбуждено 18 уголовных дел, раскрыто 13.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 5 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 12 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 206 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 27 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 23 протокола;

- за мелкое хулиганство – 19 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 127 нарушений Правил дорожного движения, выявлено 7 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлен 1 выезд кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 14 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.