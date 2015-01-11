На дорогах Южного Урала удвоится число постов видеонаблюдения

В Челябинской области в два раза увеличится число постов видеонаблюдения на дорогах. В апреле планируется запуск 33 стационарных и 30 передвижных объектов, сообщает министерство общественной безопасности. Тестирование и наладка систем ведется уже с 20 марта. Работу проводит нижегородская компания «Аэль-РТС Инжиниринг».

Тридцать новых постов возведены по линии ГИБДД в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. С их помощью будет вестись мониторинг и фиксация 16-ти видов нарушений правил дорожного движения. Специалисты тестируют их, проверяют качество монтажа, безопасность, функциональные свойства, защищенность данных и подтверждение записи электронной подписью.

Еще три поста построены в местах массового пребывания людей в южноуральской столице. С их помощью будет осуществляться охрана общественного порядка. Кроме того, подрядчик запускает в работу 30 передвижных комплексов видеонаблюдения.

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