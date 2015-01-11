«Здоровая Ферма» ответила на претензии Россельхознадзора к безопасности мяса птицы

Россельхознадзор проводил исследования полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров производства «Уральской мясной компании» и «Уралбройлер» (входят в Группу компаний «Здоровая Ферма»). В пробах были обнаружены патогенные бактерии.

«Компания контролирует процесс производства от выращивания птицы до убоя, переработки, упаковки и доставки готовой продукции. Качество продукции контролируется собственным отделом контроля и государственными ветеринарными врачами. Ежедневно полуфабрикаты из мяса птицы проверяются в лаборатории на соответствие требованиям к качеству, чистоте и безопасности продукции. Компания располагает исследованиями собственной продукции. В этих исследованиях наличие Listeria monocytogenes исключено, как и наличие других патогенных организмов. С производства продукция выходит чистой и абсолютно безопасной», – уточнили в пресс-службе компании.

Отдел контроля качества «Здоровой Фермы» направил в Управление Россельхознадзора по Челябинской области программу соблюдения производственного контроля и результаты собственных исследований. С 26 марта на предприятиях будет введен усиленный лабораторный контроль. Совместно с сотрудниками Россельхознадзора компания в течение трех месяцев будет осуществлять отбор проб и проверять мясо на наличие патогенной среды.

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