Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Каслями

Сотрудники ГИБДД Каслинского района устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, авария произошла на 24 километре дороги Тюбук – Усть-Багаряк.+

«Житель Свердловской области, управляя Chevrolet Niva, на нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с Nissan Qashqai под управлением жителя Тюменской области», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир Chevrolet, житель Екатеринбурга 1981 года рождения, от полученных травм скончался на месте, 11-летний мальчик, а также водитель Nissan получили легкие телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.

«Пассажирка Nissan с травмами различной степени тяжести госпитализирована», – уточнили в полиции.

Водитель Chevrolet за прошедший год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

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