На дорогах Челябинской области вводятся ограничения для большегрузов

В Челябинской области с 16 апреля на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения для большегрузов. Соответствующий приказ подписал министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик.

Действия приказа не распространяется на транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40, транспортные средства, используемые для содержания и ремонта областных автомобильных дорог и на перевозку грузов министерства обороны Российской Федерации.

Ограничение будет действовать с 16 апреля до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Добавим, что ограничение не распространяется на автодороги Обход города Челябинска и Вахрушево города Копейска — Долгодеревенское.

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