В 2018 году во всех поликлиниках области появятся страховые представители

Третий этап становления службы страховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования запускается в Челябинской области. Работа страховых представителей первого и второго уровня была организована на территории региона в 2017 году.

«Главная задача, стоящая перед службой — обеспечить сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, привлечение южноуральцев к прохождению профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации, и решение обращений любой степени сложности — от консультаций по типовым вопросам до оценки качества конкретных случаев оказания медицинской помощи», — пояснила и.о. заместителя директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова.

В ближайшее время во всех поликлиниках появятся пункты страховых представителей с соответствующей опознавательной символикой. Сегодня страховыми представителями охвачено уже более 60% поликлиник. В медицинских учреждениях специалисты будут оказывать пациентам консультационную поддержку, а при возникновении сложных случаев привлекать страховых представителей более высокого уровня. В дальнейшем страховые представители могут появиться и в больницах.

ТФОМС Челябинской области напоминает, что при возникновении любого вопроса, связанного с получением бесплатной медицинской помощи, граждане могут обратиться к страховым представителям — позвонить в контакт-центр. Единый бесплатный номер в сфере ОМС 8−800−300−10−03. Свои номера «горячих» линий имеют все страховые медицинские организации, их номера указаны в полисах ОМС.

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