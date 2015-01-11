Биометрические паспорта станут доступнее для озерчан

В многофункциональном центре заработает специальное оборудование

Озерский многофункциональный центр наряду с Отделом УФМС в скором времени начнёт оформление паспортов нового образца. Компания «Сервионика» в течение месяца должна доставить в МФЦ программно-технический комплекс регистрации биометрических параметров для приёма заявлений на оформление и выдачу паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. Средства на специализированное оборудование в размере более полумиллиона рублей выделены из бюджета Озёрского городского округа.

Портативный комплекс регистрации биометрических параметров представляет собой мощный ноутбук, снабжённый ключевым носителем, концентратором, сканером для регистрации изображения папиллярных узоров пальцев рук и устройством фотографирования. Устройство будет работать на операционной системе «Атликс-3», разработанной российскими учёными по заказу спецслужб для обеспечения нужд государственной безопасности.

Напомним, биопаспорт – это удостоверяющий документ гражданина для пересечения границы страны и пребывания за рубежом. В качестве носителя зашифрованной информации выступает микросхема, данные которой становятся доступными лишь при наличии специального считывающего устройства.

В России первые пункты по выдаче биопаспортов заработали еще в 2009 году. Первичная информация, поступившая в эти пункты, обрабатывается единым центром персонализации. Но для принятия заявки на получение нового паспорта, учреждения должны быть оснащены адаптированными программно-техническими средствами. Массовая выдача биопаспортов началась с весны 2010 года. Теперь практически любой гражданин может получить новый загранпаспорт (в том числе гражданский, служебный и дипломатический). В Озёрске дополнительный пункт оформления и выдачи биопаспортов в МФЦ заработает в ближайшие месяцы, после того, как компания «Сервионика» доставит и настроит аппаратный комплекс.

Озёрск.ру