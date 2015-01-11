Информация от Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

Оформление удостоверения «Ветеран труда» до достижения гражданами пенсионного возраста.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области доводит до сведения жителей города, что удостоверение о праве на льготы «Ветеран труда» можно оформить до достижения гражданином пенсионного возраста, при наличии награды Федерального уровня и справки с места работы о страховом стаже.

Страховой стаж для мужчин должен составлять не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет.

За консультациями можно обращаться по адресу: г.Озерск Челябинской области, ул. Космонавтов, 20, кабинет № 131, телефоны для справок: 2-39-49 Приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до17.00; перерыв с 13.00-14.00.

Документы можно подать в Многофункциональный центр (МФЦ) –

пр. Ленина, д.62, 1-ый этаж.

Приемные дни: Пн-Вт, Чтв-Пт с 9-00 до 19-00

Среда с 9-00 до 20-00

Суббота с 9-00 до 13-00

Администрация п.Новогорный: Вторник с 9-00 до 13-00

Администрация п.Метлино: Четверг с 9-00

Возможна предварительная запись: по телефону 2-01-10 или на сайте mfcozersk.ru. Также документы можно подать на портале Гос.услуг: https://www.gosuslugi.ru.