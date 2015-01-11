Ансамбль «Ковчег» в Озерске — подарок от души

9 апреля в театре драмы и комедии «Наш дом» пройдет концерт в рамках благотворительного фестиваля «Чудо Весны».

В программе концерта: выступление мужского вокального ансамбля «Ковчег» (г. Санкт-Петербург). Без музыкального сопровождения, акапельно, прозвучат духовные произведения, русские романсы, народные русские песни. Свое творчество также представят: Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко, творческие коллективы Озерска.

Во время пасхального концерта состоится награждение победителей городского конкурса детского художественного творчества «Я рисую красоту». На конкурс было представлено 127 работ, из них отобраны 21, чьи авторы станут победителями конкурса и будут награждены грамотами главы Озерского городского округа и председателя благотворительного фонда «Росток» ПАО «ЧТПЗ».

Справочно: мужской вокальный ансамбль «Ковчег» образовался в 1991 году. Концертная деятельность проходит на лучших площадках г. Санкт-Петербург - Петропавловская крепость, Юсуповский дворец и г. Углич - Богоявленский собор Угличского Кремля. География выступлений не ограничивается Россией; великолепные голоса участников ансамбля услышали жители Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии и других стран. Название «Ковчег» неслучайно. В древнем мире слово «Ковчег» означало вместилище духовных культовых предметов: ковчег – это корабль, в котором Ной спас все живое от Потопа, ковчег – это надежная ладья в нашем бурном, неспокойном времени. В репертуаре ансамбля - русская духовная музыка, обработки русских народных песен и романсов. Дискография группы обширна и насчитывает 15 альбомов, которые пользуются заслуженным вниманием меломанов и любителей пения «А Сарреlla».

Начало в 18-30.

Вход по пригласительным билетам.

http://www.ozerskadm.ru