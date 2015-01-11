Борис Дубровский предложил создать дорогу-дублер трассы М-5

Проблему высокой аварийности необходимо решать совместно с Минтрансом РФ, подчеркнул глава региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на коллегии Минтранса РФ, предложил создать альтернативную трассе «М-5 Урал» дорогу между Миассом, Златоустом и Саткой — идея предложена в качестве решения проблемы аварийности.

По словам Бориса Дубровского, за последние три года в результате ДТП на М-5 погибли 163 человека. «В качестве предложения озвучена идея строительства дороги-дублера между городами Миасс, Златоуст и Сатка. Челябинская область предлагает реализовать проект как в традиционном (бюджетном) варианте, так и в формате платной автострады, по механизму государственно-частного партнерства. Это, конечно, серьезные деньги. Сложно реализуемая идея, потребуется строить тоннели, путепроводы, мосты», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что проблему необходимо решать совместно с Минтрансом РФ, поскольку М-5 относится к категории федеральных автодорог.

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