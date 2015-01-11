Теплая выставка

Во Дворце творчества детей и молодёжи открылась уникальная выставка изделий из шерсти «Тепло наших рук».

Впрочем, уникальной была не только выставка, но и само открытие. Присутствующие познакомились с проектом «Взрослые детям», с гостями и активными участниками выставки Аленой Новоселовой (г.Еманжелинск), Натальей Федоровой (г.Челябинск) и Ларисой Потрехаловой (г.Копейск).

Организаторами проекта «Взрослые детям» стал отдел декоративно-прикладного творчества ДТДиМ и Духовно-просветительский центр «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска.

Желающие тут же, в малом зале, могли попробовать себя в новом амплуа и свалять брошь. Конечно же, под патронажем профессионалов.

Особо украсили торжественное мероприятие выступления вокальных коллективов «Соловушка» (педагог Елена Шавалдина) и «Созвучие» (педагог Анна Торопова).

На открытии выставки присутствовали начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова и директор Дворца творчества детей и молодежи Ирина Антонова.

И вот, наконец, все переходят из малого зала в зал выставочный.

Право открыть выставку было предоставлено юным мастерицам Дворца, воспитанницам объединения «Природа и фантазия», Елизавете Смысловой и Ксении Гайсиной.

А внутри… Тот, кто раньше думал, что валяние – это только валенки, смог убедиться, что это не так. Это и игрушки, и жакеты, и палантины, и обувь, и украшения. Многие из посетителей впервые увидели работы в подобной технике.

Что же это за проект? Имеет ли он будущее? На этот и иные вопросы нам ответила заведующая отделом декоративно-прикладного творчества ДТДиМ Наталья Кочутина.

Вход на эту уникальную экспозицию, работающую по 6 апреля, свободный, а вот в день закрытия многие зрители смогут без сожаления расстаться со своими кровно заработанными и приобрести у авторов приглянувшиеся экспонаты. Время присмотреться еще есть…

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев