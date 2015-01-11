В Челябинской области выберут самый спортивный муниципалитет

В регионе проведут конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы

Постановление о проведении конкурса подписал губернатор Борис Дубровский. Участвовать в соревновании организаторов будут органы местного самоуправления муниципальных образований региона.

Напомним, ранее Борис Дубровский поручил главам районов усилить работу по популяризации спорта и физкультуры среди южноуральцев. Глава Челябинской области заявил, что регион в ближайшее время должен войти в десятку самых спортивных по стране.

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