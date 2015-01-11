Действия «ликвидатора» компании-банкрота признаны халатными

В результате прорыва канализации УК «Строен» осталась без документов.

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение предыдущей инстанции о признании ненадлежащим исполнение обязанностей конкурсного управляющего УК «Строен». Сергею Минакову вменяется непринятие мер по обеспечению сохранности бухгалтерской и финансовой документации, архивных документов компании-банкрота.

Печально известная в Озёрске управляющая компания «Строен» была признана банкротом в 2013 году. Как следует из материалов дела, все имеющиеся у должника документы бухгалтерского учета были переданы Минакову в установленном порядке предыдущим конкурсным управляющим в полной сохранности. В августе 2016 года в подвале ЖЭКа по адресу Гайдара,8, где хранилась вся документация компании, прорвало трубу канализации, в результате чего большая часть бумаг пришла в негодность. На состоявшемся вскоре собрании кредиторов Минаков не смог удовлетворить просьбу о предоставлении отчётности.

Управляющая компания «Тёплый дом», под контролем которой находятся жилые дома, оставшиеся в наследство от УК «Строен», обратилась в суд с иском о признании ненадлежащими действий Минакова. «Тёплый дом» добился успеха только со второй попытки: Восемнадцатый апелляционный суд Челябинской области пришёл к выводу о том, что, допустив хранение бухгалтерской документации должника в помещении стороннего лица, в отсутствие на то законных оснований, без оформления приема-передачи документов на хранение и без проверки состояния спорного помещения, Минаков допустил халатное отношение к возложенным на него обязанностям.

Минаков обратился в Арбитражный суд Уральского округа с иском об отмене решений о его несоответствии. Конкурсный управляющий ссылался на то, что не вся бухгалтерская и финансовая документация должника была уничтожена в результате затопления, а его умысла и вины в затоплении архива и утрате документации должника не имеется, так как в соответствующем помещении имела место авария, виновным в которой является собственник здания.

Однако Арбитраж посчитал доводы Минакова не убедительными. Теперь у кредиторов УК «Строен» есть все основания для смены конкурсного управляющего компании-банкрота.

Озёрск.ру