Сильный порывистый ветер прогнозируют синоптики на Южном Урале 10 апреля

Порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики в Челябинской области днем 10 апреля.

По информации ЦГМС, в ближайшие сутки в регионе ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, ночью отдельные порывы до 15-ти, днем во вторник – до 18 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью будет минус 1-6, в низинах – до 11, завтра днем – плюс 5-10, на юге – до 13 градусов», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в среду, 11 апреля, ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с.

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