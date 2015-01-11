Перепутали кровь: в Миассе лаборантка больницы пойдет под суд за «неправильный» анализ

В Миассе будут судить врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории горбольницы №2 – медик допустила ошибку в ходе исследования образца крови, в результате чего скончалась пожилая пациентка.
Инцидент произошел в 2016 году: местную жительницу готовили к операции, для которой требовалось переливание крови. Обвиняемая провела исследование, но перепутала резус-принадлежность и не определила наличие антител. В итоге хирурги каждый раз переливали пациентке «неправильную» кровь. Через полтора месяца она скончалась от острой почечной недостаточности.
Расследование дела заняло восемь месяцев, свидетели-специалисты подтвердили, что лаборант неверно провела процедуру. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Документы переданы в прокуратуру города для утверждения обвинительного заключения.
https://dostup1.ru
Ключевые теги: Миасс, ошибка в анализах, смерть пациента.
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