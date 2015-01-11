Ремонт кровель вошёл в завершающую стадию

9 апреля первый заместитель главы округа Иван Сбитнев вместе с представителем подрядной организации ООО «УралТехСтрой» проехал по тем адресам, где в настоящее время завершаются работы по ремонту кровель.

Напомним, что в 2017 году в программу по капитальному ремонту жилых зданий в Озерском городском округе попали двадцать многоквартирных домов. В ноябре прошлого года начались работы по замене кровель. Из-за задержки с перечислением средств, работы по укладке металлочерепицы были приостановлены. В январе, пока кровли оставались открытыми, после снегопадов в некоторых домах случилось затекание воды в квартиры верхних этажей.

В настоящее время кровли на восьми домах, расположенных в посёлке Татыш, полностью отремонтированы. Из 12 домов, расположенных в Озерске, на девяти – работы практически завершены, на трёх домах ремонт кровель ещё продолжается.

– Из-за того, что на этих домах кровли остаются открытыми, произошло частичное подтопление нескольких квартир. По этому поводу в диспетчерскую службу администрации поступили жалобы от жителей. Сегодня мы решили провести контрольный объезд данных домов, – прокомментировал ситуацию Иван Сбитнев. – Необходимо определить шаги, которые помогут ускорить эти работы, определить какие проблемы сейчас мешают скорейшему завершению ремонта и нужна ли какая-либо помощь со стороны администрации. С наступлением весны открытые кровли могут доставить массу неудобств жителям данных домов.

В доме по пр.Ленина,64 работы практически закончены, в настоящее время осталось привести в порядок чердачные помещения. Этот дом не вызывает опасений, несмотря на то, что он был достаточно сложный по архитектурному решению. А в домах по ул. Советской, 20, ул. Свердлова, 45 и пр. Ленина,76 проблемы по ремонту кровель остаются. Я буду обсуждать эту ситуацию не только с подрядчиком, но и с региональным оператором, в чьем ведении находятся работы в рамках капитального ремонта жилых зданий.

Представитель подрядной организации пояснил, что сроки окончания ремонтных работ, ранее намеченные на 20 февраля, не были выполнены из-за несовершенства проектной документации. Изначально кровли на домах, вошедших в программу капитального ремонта, были запроектированы для укладки шифера. В настоящее время проектная документация полностью переработана с учётом укладки металлочерепицы.

– Документы, которые были нам предоставлены, приходится дорабатывать практически ежедневно, – подчеркнул заместитель генерального директора ООО «УралТехСтрой» Владимир Дрожко. – Производственно-технический отдел нашей организации совместно с представителями территориального отдела регионального оператора и специалистами строительного контроля стараются решать возникающие технические задачи каждый день. В частности, в проектной документации не была учтена установка снегозадержателей, которые серьёзно влияют на безопасность объекта, также это касается и ограждений, и таких моментов очень много. Это обстоятельство значительно влияет на сроки и сложность выполнения работ. Но, в любом случае, в ближайшее время все объекты должны быть завершены.

Кровли в домах по пр. Ленина,64, ул. Свердлова,47, пр. Победы,21 и пр. Победы,55 в настоящее время практически готовы, намечена дата проведения комиссии с участием представителей Министерства строительства Челябинской области по приёмке этих домов в эксплуатацию.

В домах по ул. Советской, 20, ул. Свердлова, 45 и пр. Ленина,76, по информации подрядчика, сейчас активно ведутся работы, и в ближайшее время ремонт кровель должен быть завершён.

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