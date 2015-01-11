В этот вечер в театре звучала особая, духовная музыка

Благотворительный фестиваль «Чудо весны», который организован по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова, завершился в Озерске праздничным концертом, посвященным православной Пасхе – Светлому Христову Воскресению.

Вечером 9 апреля в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» царила необычайно добрая и теплая атмосфера – казалось, в большом зрительном зале собралась одна дружная семья. Любители духовной и народной музыки пришли не просто насладиться вокальным искусством, но и еще раз в едином порыве повторить жизнеутверждающее и вечно живое: «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!»

Программа концерта началась с обращения настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерея отца Дмитрия Шорина. Он благословил собрание и поздравил всех присутствующих с Пасхой:

- Сегодняшний наш вечер, который приходится на понедельник Cветлой cедмицы, я думаю, выходит за рамки развлекательного мероприятия, потому что повод, по которому мы собрались, действительно, велик. Пасху в церковной традиции именуют Праздником праздников и Торжеством из торжеств. И в силу этого, время, которое мы проведем вместе с вами в зале, и то, что мы увидим, призвано вызвать в наших душах определенный отклик, спектр чувств и дум самых благочестивых. Ибо сегодня мы услышим образцы и русской православной классики, и народное творчество – все то, что, собственно, взрощено на православном мировоззрении. Об этом надо помнить и не бояться говорить. Потому что мы – великая Россия, где есть не только достижения в науке, в военном деле, но и великие композиторы, писатели, поэты и живописцы. И вот со всем этим мы должны знакомить и наших детей. С праздником! Христос Воскресе!

Вместе с первосвященником на сцену были приглашены официальные лица, они также поздравили зрителей с Пасхой и отметили огромное значение совместных усилий, направленных на возрождение отеческих традиций.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- Хочу поблагодарить от всех нас группу компаний ЧТПЗ, лично Андрея Ильича Комарова, нашего земляка, за возможность присутствовать сегодня на этом концерте и услышать талантливых музыкантов. Желаю всем мира и добрых дел!

Руководитель благотворительных программ группы компаний ЧТПЗ Ольга Стебунова от всей души пожелала Озерску, чтобы на его земле окрепли ростки духовности, которую несет в себе деятельность группы компаний ЧТПЗ в Озерском городском округе:

- От имени Андрея Ильича Комарова хочу всем вам пожелать самого важного – здоровья, чтобы ваши близкие как можно дольше были с вами, чтобы ваши дети держали вас за руку, чтобы ваши души всегда слышали друг друга – на это и направлено наша программа «Росток», которая вот уже второй год в Озерске радует вас этими праздниками, фестивалями.

В ходе Пасхального концерта аудитория с восторгом встретила выступление мужского вокального ансамбля «Ковчег» (г. Санкт-Петербург), который без музыкального сопровождения, акапельно, исполнил духовные произведения, русские романсы, народные русские песни. Свое творчество также с большим успехом представил Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко, творческие коллективы Озерска.

Важной частью Пасхального концерта стало награждение победителей городского конкурса детского художественного творчества «Я рисую красоту». На суд жюри было представлено 127 работ, из них отобраны 21, чьим авторам на сцене были вручены поощрительные призы.

- Важен не финал, а само участие в программе детей: ребенок к празднику готовится, проходит через опыт создания красоты и дарения, он внутри себя закладывает росток человечности, - объяснила Ольга Стебунова, почему важно участие в программе маленьких и юных озерчан. - Пожелаем нам соработничества, дружного и радостного времени в нашей жизни, когда растут наши дети. Это время так быстро пролетает, так быстро они становятся взрослыми и большими – и так важно этот росточек любви к людям, к семье, к Родине, к Богу в них взрастить.

Как и предполагали организаторы благотворительного фестиваля «Чудо весны», он стал чередой ярких событий, объединенных одно целью – чтобы в мире стало как можно больше красоты.

- В этом году благотворительная программа «Росток», предполагающая духовно-культурное воспитание детей, получит новый импульс. Впереди у нас очень интересная работа: вскоре состоится подписание соглашения между администрацией Озерского городского округа и ЧТПЗ, которые приступят к осуществлению замечательного проекта: в нем будут и грантовые программы, и благотворительные, и образовательные, и культурные. Программу будет финансировать ЧТПЗ. Каждому найдется место для творчества и духовного роста.

Фото Владимира Беляева.

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