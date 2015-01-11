Воскресение Христово в Озерске

8 апреля сего года православные христиане всего мира праздновали Пасху.

Несмотря на то, что религиозная свобода вернулась в нашу страну более четверти века назад, немало наших сограждан продолжают воспринимать Пасху, в основном, в гастрономическом аспекте. Крашеные яйца, творожная пасха, куличи… и прочие мясо-молочные радости. Да, конечно, не без этого, но все же основной смысл этого главного христианского Праздника не в желудке, а в сердце.

Неделя перед Воскресением Христовым – самая напряженная в богослужебном календаре. Для постоянных прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска уже давно известно, что в первую очередь надо провести генеральную уборку своей души и в Чистый Четверг побывать в храме на таинстве Евхаристии, причаститься Тела и Крови Христовых, таким образом, принимая участие в Тайной Вечери, где Господь открыл это таинство своим ученикам. А уж генеральную уборку квартиры можно провести и в другой день.

Затем, в Великую Пятницу, прихожане нашего храма разделяли скорбь о Крестных Страданиях Спасителя и шли крестным ходом в чине погребения Плащаницы, вспоминая погребение Христа.

Но уже в Великую Субботу чувствуется приближение Победы Жизни над Смертью. И священники уже в праздничных белых одеждах, и в песнопениях уже прорываются пасхальные нотки… Да и после утреннего богослужения уже освящается та самая скоромная пища, которая вскоре украсит праздничные столы…

И вот – ночь на Воскресение. И крестный ход, и радостное «Христос Воскресе!», и ни с чем не сравнимое чувство единения со всем христианским миром… И с Богом.

К концу Пасхального богослужения в наш храм стараниями одного из прихожан был доставлен Благодатный Огонь, который тут же разбежался по всем лампадам храма, а после службы все желающие могли унести себе домой частичку этой Иерусалимской святыни…

А уже днем в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы прошел традиционный детский Пасхальный праздник. Ребятишки подготовили и стихи, и песни, и замечательную постановку о добре, благородстве, жертвенности и о том, что добро имеет способность неизбежно возвращаться…

И конечно же, были и совместные песни, и игры, и подарки, и общая фотография на память…

Впрочем, череда Пасхальных праздников только начинается. И еще 40 дней христиане будут приветствовать друг друга радостным возгласом «Христос Воскресе!» и отвечать «Воистину Воскресе!». И круглый год, глядя в календаре на седьмой день недели, читать его название: «Воскресенье» и снова и снова вспоминать суть христианства: Христос Воскресе!

Александр Волынцев

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