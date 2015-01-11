12-ая Спартакиада «Здоровье» среди ветеранов труда и спорта Озерского городского округа набирает обороты

8 апреля 2018 года в КСК «Лидер» прошли соревнования ветеранов на силу, выносливость и гибкость.

Выполняли следующие испытания: сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, поднимание туловища из положения лежа на спине и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье с прямыми ногами. Эти испытания подведены под нормативы комплекса ГТО.

Победителями в своих возрастных группах стали: Гладских Юлия –завод 45 Илюхина Марина – отдел культуры Муратова Галина – ОДДУ Бадукина Надежда – ЦМСЧ-71 Аллин Владимир – завод 20 Савицкий Сергей – завод 235 Люльков Владимир – завод 235

Серебряные призеры: Абрамова Светлана Егоренко Ольга Денисова Людмила Филиппова Татьяна Исмагилов Азамат Химичев Павел Антоненко Владимир

Бронзовые призеры: Бондаренко Валентина Егорова Вера Денисова Елена Кабанов Олег Корнеев Алексей

Абсолютно лучший результат: Муратова Галина Бадукина Надежда Люльков Владимир

Поздравляем победителей и всех участников с хорошим выступлением!

С 16 апреля стартует очередной вид программы 12-ой Спартакиады «Здоровье» - ШАШКИ. Приглашаем женщин от 45 лет и старше и мужчин от 55 лет и старше принять участие в соревнованиях.

Всем здоровья и спортивного долголетия!