8 апреля во Дворце культуры «Маяк» с большим успехом прошел отчетный концерт Образцового коллектива ансамбля народной песни «Аюшка».

Хормейстер коллектива Е. Петрухина, концертмейстеры А.Битько и Г. Марченко. «Льются песни в поднебесье»- как называлось яркое, красочное представление, наполненное красивой музыкой, мудрыми словами, искренними эмоциями.

В этот праздничный вечер на сцену вышли самые маленькие артисты и опытные исполнители, за плечами которых многочисленные концерты, участие в фестивалях-конкурсах самого высокого ранга.

Сердца зрителей тронули своей проникновенностью песни «Ангел», «За тихой рекой», «Ой, ниточка тоненькая», «Маки» в исполнении старших групп коллектива. Радость и воодушевление вызвали народные песни «Блины», «Петухи», «Балалайка» в исполнении самых маленьких артистов.

Бурными аплодисментами встретили зрители темпераментный номер «Степь», рожденный творческим союзом ансамбля песни «Аюшка» и ансамбля танца «Зарево» (балетмейстеры Я. и В. Садилкины).

Задушевность и камерность придали программе участники коллектива ведущих «Классики» (режиссер И. Санникова), прочитавшие стихи русских поэтов. Яркие акценты расставил хореографический коллектив «Купава»

(руководитель Г. Штейникова).

Коллектив и зрители тепло приветствовали выпускников прошлых лет, приехавших поддержать «Аюшку», Ильдара Райнгулова и Артема Дудкина. Во время отчетного концерта аплодисменты прозвучали и в адрес солистки ансамбля, выпускницы 2018 года Натальи Казанцевой.

В финале концерта были вручены благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ В.В. Бурматова хормейстеру ансамбля «Аюшка» Е.А. Петрухиной и художнику-модельеру МБУ «КДЦ» И.А. Ноздрачевой за большой личный вклад в развитие культуры Озерского городского округа и многолетнюю плодотворную работу. Благодарные зрители дарили участникам концерта цветы и желали коллективу ансамбля песни «Аюшка» новых интересных программ и творческих успехов.