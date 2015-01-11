Вячеслав Фетисов и звезды российского хоккея проведут мастер-класс в Челябинске

Все звезды в гости к нам! Легенды советского и российского хоккея — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Александр Якушев, Александр Могильный, Александр Кожевников проведут мастер-класс для юных челябинских хоккеистов, воспитанников школы хоккейного клуба «Трактор».

Праздник посвящен юбилею двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя кубка Стэнли, семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова. Челябинск включен в юбилейный тур. Кроме столицы Южного Урала прославленные хоккеисты побывают во Владивостоке, Хабаровске. Пройдет мастер-класс и в Москве.

Спортсмены оотработают с детьми программу игровых упражнений на развитие спортивных навыков и умений, раскроют профессиональные секреты.

Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального минспорта, в нашем городе хоккеисты откроют выставку «История хоккея Южного Урала», побывают на открытии Чемпионата мира среди юниоров U-18 и хоккейный матч с участием сборной России.

Мастер-класс пройдет 19 апреля в хоккейной школе «Трактор» (ул. Савина, 1).

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