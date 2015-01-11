В Озерске грядет премьера знаменитой сказки!

Маленьких озерчан ждут "Приключения знаменитого утёнка Тима"!

Кто же не знаком со знаменитым утенком Тимом? Этого веселого непоседу знают все! В жизни каждого из нас (или почти каждого) были времена, когда мы с восторгом следили за его приключениями, смеялись над проделками, радовались его победам. Сказку английской писательницы Эн Мэри Блайтон с увлечением читают во всем мире, снимают мультики, ставят в театрах кукол. А теперь знаменитый герой выходит на сцену Озерского театра кукол «Золотой петушок» – грядет премьера!

Этот подарок преподнесла озерским детям Наталья Кузнецова – актриса Омского театра кукол. Героев знаменитой сказки она привезла на Урал в нескольких большущих чемоданах. Найдется там и поросенок Бося, и котенок Черныш, и мама Утка, и, конечно, хитрая Лиса, а может быть, и кто-то еще. Всех этих кукол она сама придумала и сделала. Она же автор сценографии и инсценировки. Переложив популярную сказку для сцены театра кукол, Наталья Тадеушевна внесла небольшие изменения в сюжет, так что даже те, кто читал книжку, найдут для себя что-то новое. И какой же детский спектакль может обойтись без веселых песен? Здесь поют много и с удовольствием. А музыку к спектаклю написал композитор Валерий Слагаев, автор музыки к детским спектаклям очень многих театров страны.

За что же так любят эту, в общем-то, незатейливую веселую сказку и взрослые, и дети во всем мире? Все просто. Трудно маме жить на свете, если непослушны дети… Но не соскучишься – это точно! Мир такой огромный, в нем столько интересного! Нужно успеть везде сунуть свой нос, узнать, понюхать, попробовать на вкус. Не успеешь оглянуться, как каждую минуту попадаешь в переделку, чудом из нее выпутываешься, но только для того… чтобы снова угодить в историю. Кружится бесконечная карусель приключений, и нет ей ни конца, ни края, и напрасно мама ищет минутку, чтобы немножко отдохнуть.

Стоп. Кто съел мою кашу??!! Застрелить его морковкой! И понеслось…

30 апреля, 11:00

Н.Кузнецова по сказке Э.Блайтон

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО УТЕНКА ТИМА

веселая круговерть (3+)