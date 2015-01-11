Оценивая власть. На Южном Урале подвели итоги опроса по работе муниципалитетов

Экспертная комиссия подвела итоги интернет-опроса южноуральцев об эффективности работы глав муниципалитетов, унитарных предприятий и учреждений региона в 2017 году.

Отстающим было поручено разработать программы повышения результативности по самым проблемным направлениям.

Опрос проводился в течение прошлого года, в нем приняли участие 13,6 тысячи респондентов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

По результатам анкетирования, в котором учитывалось 13 критериев, около 49 % опрошенных остались довольны работой главы и администрации, работой депутатских советов — 40 %.

Состояние внутридворовых территорий одобрили 35 % опрошенных, благоустройство городского округа — 44,6 %. Состоянием автодорог довольны 24,5 %, транспортным обслуживанием — 51,1 %.

Организации водоснабжения хорошую оценку дали 62,6 % респондентов , теплоснабжения — 65,7 %, электроснабжения — 78 %, газоснабжения — 70,8 %.

Отметим, что впервые проводился опрос по работе унитарных предприятий и учреждений (34,6 %) и качестве предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере (46,3 %).

Таким образом, эксперты выявили лучшие и худшие муниципалитеты по динамике удовлетворенности граждан, теперь отстающие должны разработать программы повышения эффективности по наиболее проблемным направлениям. «Мы не просто выбираем лучших и худших, — отметила первый замминистра экономического развития Наталья Лугачева. — В случае отсутствия положительной динамики в следующем году комиссия обратится к губернатору Борису Дубровскому для принятия управленческих решений».

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