Банк данных исполнительных производств поможет узнать информацию о задолженности

В преддверии майских праздников и сезона отпусков начальник отдела – старший судебный пристав Озерского городского отдела судебных приставов Виталий Рогозин рассказал о возможностях, которые предоставляет гражданам и организациям электронный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств».

– Тема нашего интервью – проводимый ФССП России день популяризации Банка данных исполнительных производств. Расскажите, пожалуйста, об этом сервисе.

Повод для сегодняшнего разговора – еще раз напомнить озерчанам о полномочиях судебных приставов ограничивать должников в праве выезда за границу. Впереди – длинные майские выходные, а затем и начало периода летних отпусков. Многие из наших сограждан планируют провести эти дни за рубежом, и поэтому нелишне напомнить им о необходимости решить свои долговые вопросы, если они есть.

– Что необходимо сделать потенциальному туристу?

Заглянуть в электронный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств» – это первое, что должен сделать человек, собравшийся за рубеж. Наличие возбужденного в отношении него исполнительного производства о взыскании денежных средств в размере 30 и более тысяч рублей – сигнал о том, что, вероятно, этот человек внесен в стоп-лист судебных приставов, и границу ему не пересечь.

Поэтому, обнаружив свои данные в Банке данных, сразу же необходимо посетить отдел судебных приставов, где ведется исполнительное производство, и оплатить долг. Отмена постановления производится сейчас в течение 2-3 дней, но озаботиться решением этого вопроса мы рекомендуем примерно за неделю – для абсолютной уверенности.

– Сколько сегодня южноуральцев числится в списке ограниченных?

Число ограниченных на 18 апреля 445 должников.

– Какая сумма задолженности не позволит пересечь границу?

Порог задолженности – 30 тысяч рублей, однако следует помнить, что через два месяца неоплаты долга порог понижается и составляет вновь 10 тысяч рублей. Очень важное дополнение: повышение порога задолженности до 30 тысяч не касается исполнительных производств по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления.

Ограничение выезда за рубеж также выносится и в отношении должников по неимущественным исполнительным производствам, связанным с обязательством должника произвести или воздержаться от какого-либо действия, например, передать детей другому супругу, снести постройку, восстановить первоначальный вид земельного участка и пр.

– Как быстро человек сможет выехать за рубеж после оплаты долга?

Если раньше мы говорили о неделе-двух, в течение которых проходил документооборот двух ведомств – ФССП и Погрануправления ФСБ России, то сейчас этот процесс проходит гораздо оперативнее и занимает максимум три дня. Тем не менее, каждому, кто планирует поездку за рубеж, следует позаботиться об этом как минимум за неделю до выезда.

– Кому еще может помочь этот сервис?

Банк данных исполнительных производств служит не только для выяснения вопроса о наличии долга у самого пользователя сервиса. Это очень удобный инструмент для выяснения уровня финансовой дисциплины потенциального контрагента, если человек собирается купить автомобиль у частного лица, заказать мебель, установить окна, приобрести тур за границу.

– Как может помочь сервис при покупке автомобиля?

Покупка автомобиля на вторичном рынке – тоже повод заглянуть в Банк данных исполнительных производств. Если продавец имеет многочисленные штрафы и их взысканием занимается служба судебных приставов, то с огромной долей вероятности его автомобиль будет ограничен в регистрационных действиях, и снять с учета его уже не получится. Зачастую штрафы бывшего владельца приходится оплачивать новому собственнику. Особо острой проблема становится, если машина куплена в другом регионе.

– Кому еще может быть полезен ваш электронный ресурс?

Сведения, размещенные в Банке данных исполнительных производств, самым активнейшим образом используют кредитные организации при решении вопроса о выдаче кредита. К нам часто обращаются люди, в отношении которых исполнительное производство было окончено в связи с отсутствием денег и имущества, но информация о долге осталась в сервисе. Они просят вновь возбудить производство, принять средства в счет погашения старого долга, чтобы их долговая история стала чистой. Иначе банк отказывает в одобрении кредитной заявки.

Очень популярен наш сайт и Банк данных исполнительных производств у работодателей. Кадровые службы взяли за правило проверять соискателей на вакантные должности на предмет наличия или отсутствия долгов. Это не может стать причиной отказа в приеме на работу, но служит определенным характеризующим критерием оценки работника.

– 25 апреля ФССП России по всей стране проводит информационную акцию по популяризации Банка данных исполнительных производств. Где в этот день можно будет встретить ваших коллег?

25 апреля Озерским ГОСП будет проведена акция по популяризации Банка данных исполнительных производств возле ТРЦ «Фестиваль».

Наша главная задача – информировать граждан о возможностях нашего электронного сервиса, научить им пользоваться, помочь установить приложение «ФССП» на смартфоны и иные гаджеты, а также проконсультировать по различным вопросам в сфере исполнительного производства. Приходите, мы готовы ответить на все вопросы.

http://www.ozerskadm.ru