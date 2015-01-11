Сделать театральную куклу можно даже из фигушки!

Каждый год в один из весенних вечеров в детской библиотеке города Озерска происходит нечто удивительное. В каждом помещении (даже в кабинете директора!) происходят события интересные до невероятности. Глаза и ноги разбегаются в разные стороны – как все успеть?

Лезть в палатку? Принять участие в викторине или мастер-классе? Попасть в школу волшебников? Это называется Библиосумерки. Небольшие помещения детской библиотеки просто кипят от наплыва посетителей всех возрастов.

- А у вас, молодой человек, голова заваливается!

На этот раз в читальном зале детской библиотеки ждали Эльфов (Светлана и Дмитрий Ерохины) из театра кукол, но первой пришла заслуженная Курочка (Алена Максимова). Она встречала юных «сумеречных» гостей, знакомила их с устройством театральных кукол и даже с основами кукловождения. Восторгам не было предела! Каждый смог подержать, поруководить куклой, заглянуть ей под платье и полюбопытствовать, как там у нее все устроено. Настоящим детским счастьем светились глаза директора детской библиотеке Жанны Ефимовны Ординой, когда ей дали поработать с Волком!

Прилетевшие Эльфы сразу поставили все это дело на научные рельсы, удовлетворив уже разгоревшееся любопытство аудитории. Информации подкинули с запасом. Куклы бывают планшетные, тростевые, перчаточные, марионетки. Последние, кстати, получили такое название от самой Девы Марии. А еще есть такое понятие, как гапит, вага и еще много умных слов. Если надеть на лицо суровую маску, то и походка сразу станет более значительной – совсем как у большого начальника. Проверяли этот факт на практике.

Пока народ постарше осваивал премудрости театральной куклы, годовалые малыши получали свою порцию самого настоящего чуда. Надо было видеть восторг и счастье маленького существа, к которому подходит собачка Тявка. Кажется, что идет она совершенно самостоятельно – ниточки здесь кажутся чем-то случайным и к делу не относящимся, настолько мастерски ведет куклу Светлана Трофимова-Ерохина. Осторожно и бережно подводит она Тявку к малышу, и он доверчиво протягивает к ней ручки, пытается погладить.

Удиви товарища.

В этот вечер все мифы о том, что театр кукол – исключительно детское заведение, таяли на глазах, исчезая как дым. Взрослые дяди и тети с не меньшим, чем их дети, увлечением осваивали кукольные науки. Особенно жарко стало во время пальчиковой гимнастики. Светлана и Дмитрий показывали упражнения, а вся аудитория послушно и сосредоточенно выкручивала себе пальцы и руки. Для кукольника это дело обычное, для остальных – серьезное испытание. Говорят, если проделывать такие выверты каждый день, то мозг начнет работать с гораздо большей силой, и задачки по математике начнешь решать в два раза быстрее. Так что, похоже, скоро в Озерске резко увеличится количество умных людей.

Удивить товарища участникам этой гимнастики будет теперь нетрудно. Надо всего лишь построить из пальцев настоящую театральную куклу. Для этого сначала нужно сложить фигушки, а потом снизу вытянуть два пальца и кукла готова. Она даже может подмигивать! А если рядом есть друг, то кукла получит ножки и сможет ходить, бегать и пинать мяч.

Когда закончилась познавательно-феерично-сумеречная программа театра кукол и счастливые дети разбежались по другим площадкам, сотрудницы детской библиотеки от всей души поблагодарили артистов Светлану и Дмитрия Ерохиных, Алену Максимову. Радость этой встречи останется в сердцах всех ее участников еще очень надолго. И кто знает, может быть, для кого-то она станет судьбоносной, заронив в сердце любовь к этому великому и прекрасному искусству.