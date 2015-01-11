Кадеты на Балу

В Доме Культуры им. А.С. Пушкина 21 апреля 2018 года прошел первый в истории Озёрского городского округа Пасхальный молодежный бал.

Главными участниками события стали ребята из кадетского корпуса – учащиеся МБОУ СОШ №22.

Ведущими и организаторами стали столичные гости Master of the Ceremonies Павел Исаков-Кундиус, танцмейстер школы исторических бальных танцев «Русские традиции», арт-директор агентства светских событий V&K (г. Москва), почетный представитель в России международного фонда «Arte Italia cultura», помощник танцмейстера – Александра Анипченко, дизайнер и художник Агентства светских событий.

Инициатива проведения данного торжества принадлежит благочинному Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятелю прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска – протоиерею Димитрию Шорину.

В отличие от культурно-досугового центра, устроившего для взрослых платный вход («время такое, зарабатывать надо, пусть даже и на кадетах»), Духовно-просветительский центр «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска взял на себя затраты по проведению данного праздника.

Перед балом участники прошли три мастер-класса. Всего три. Целых три. Путь от некоторого подросткового скепсиса («ха! посмотрим-посмотрим…») до проникновения сквозь эпохи к чему-то необычному, неизведанному, манящему («а еще будет?»)…

Перед самим действом директор ДК им. А.С. Пушкина Марина Ивановна Золотарева предоставила слово отцу Димитрию.

Председатель общественной организации г.Озерска «Женская ассоциация» Галина Михайловна Баженова порадовалась за присутствующих.

Директор МБОУ СОШ №22 полковник Андрей Александрович Амурский был по-военному краток.

И вот бал начался…

Открылся он полонезом, а затем…

Вальсы, менуэты, кадрили, котильоны сменяли друг друга, создавая неповторимую атмосферу.

Творческие коллективы ДК А.С.Пушкина тоже не остались в стороне.

После бала можно уже с уверенностью сказать, что первый блин не стал комом. И, судя по всему, не будет он и последним. Как говорится, продолжение следует!

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев