Снегопад приостановил движение на трассе М5 в Челябинской области

Сильный снег и гололедица утром, 24 апреля, «пригнали» дорожные службы и ГИБДД на федеральную трассу.

В районе перевала «Уреньга» дорогу сильно засыпало снегом. «Стихия» на несколько часов «затормозила» движение автотранспорта.

— Госавтоинспекция посодействовала дорожным службам и сопроводила снегоуборочную технику. Благодаря быстрому реагированию служб в настоящий момент движение стабилизировалось, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Утренний снег сегодня — главная тема обсуждения в соцсетях. Жители горнозаводской зоны области делятся фотографиями белых улиц.

— Заснеженные улочки, конечно, красиво, но не в апреле же, — пишут горожане.

Южноуральцы вспомнили как четыре года назад, 25 апреля, началась метель, и всю область накрыло снегом. Такой весны снова не хотелось бы…

https://www.chel.kp.ru/online/news/3094133/