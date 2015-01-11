Снегопад приостановил движение на трассе М5 в Челябинской области

Сильный снег и гололедица утром, 24 апреля, «пригнали» дорожные службы и ГИБДД на федеральную трассу.
В районе перевала «Уреньга» дорогу сильно засыпало снегом. «Стихия» на несколько часов «затормозила» движение автотранспорта.
— Госавтоинспекция посодействовала дорожным службам и сопроводила снегоуборочную технику. Благодаря быстрому реагированию служб в настоящий момент движение стабилизировалось, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
Утренний снег сегодня — главная тема обсуждения в соцсетях. Жители горнозаводской зоны области делятся фотографиями белых улиц.
— Заснеженные улочки, конечно, красиво, но не в апреле же, — пишут горожане.
Южноуральцы вспомнили как четыре года назад, 25 апреля, началась метель, и всю область накрыло снегом. Такой весны снова не хотелось бы…
https://www.chel.kp.ru/online/news/3094133/
Ключевые теги: М-5 Урал, снегопад, ГИБДД, дорожные службы.
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