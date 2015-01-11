Сборная СССР: где правда, а где мифы?

В театре «Наш дом» поставили спектакль о создателях атомной бомбы. В основе сценария документальная информация: книги, статьи, воспоминания очевидцев.

Режиссер спектакля Никита Золин перелопатил горы информации, в том числе и научного, технического характера. Цель – рассказать о тех временах без пафоса, дать правдивые картины прошлого, да так, чтобы «папа молодой, мама молодая и все живы, все живы…».

Даже в «нормальном», то бишь, открытом городе это задачка не из легких. А тут первый атомный, сплошные заслоны секретности, угроза третьей мировой, личное кураторство Лаврентия Палыча. Проходя через такие жернова, информация приобретает самые причудливые очертания.

Что там было? Как они жили на самом деле? Молодость и жажда жизни, всесильное и страшное КГБ, бытовая неустроенность, неведомые болезни и преждевременная смерть, гармонисты в каждом дворе и коровы на проспекте Сталина… Даже очевидцы порой противоречивы в своих воспоминаниях. Как отделить мифы от реальности через 70 лет? И стоит ли это делать? Так ли важно, было или не было, правда или фантазия… Мы живем среди этих мифов, они надежно вошли в наш быт. Ведь до сих пор 99% озерчан верят в то, что пиво вымывает радиацию из организма, но ученые на это лишь недоуменно пожимают плечами.

Неустроенность тех лет балансирует на шатких строительных лесах. Такова сценография спектакля «Сборная СССР». Она тебе и тряский поезд, и двухъярусные койки общежития, и подъем театрального зрительного зала и даже непролазная грязь, через которую пробирается молодая парочка в поисках уютного местечка для свидания. Все персонажи тех лет в наличии: жестокий кгбэшник – одна штука, его шестерка-помощник – есть, физик-интеллигент – имеется, звонкие девчонки, те самые, в чьих девичьих руках находился плутоний – целая бригада! В этом спектакле даже без застреленного «диверсанта» не обошлось.

Какой смысл искать правду среди множества запутанных тропинок истории, если гораздо интереснее и важнее постараться представить себе, какими были все эти люди? Как они попали в эту странную точку на карте, как радовались красной икре, решали задачу общегосударственной важности, влюблялись, хоронили коллег и друзей, безвременно ушедших от неведомых и потому вдвойне страшных болезней...

Никита Золин смешит и обжигает. Этот его фирменный почерк, уже известный по прошлым постановкам, здесь оказался на своем месте как никогда раньше. Его герои – живые люди! Они торопятся жить. Причудливо перемешаны их разговоры о любви и о науке. Не специалистам порой сложно разобраться в спецбайках, которые звучат со сцены. Там, за колючей проволокой, где-то очень далеко осталась мама и шансов увидеть ее в ближайшее время очень немного. Даже злодей кгбэшник (единственный отрицательный персонаж в этой истории) – живой человек, и ничто человеческое, как выясняется, ему не чуждо. Оставшись один, он втихушку настраивает «Голос Америки», чтобы послушать запретный джаз. А над всем этим реет огромное красное полотнище…

А на днях этот спектакль едет в город Заречный, чтобы принять участие в фестивале «ПЕРВЫЕ». В программу фестиваля вошли спектакли закрытых городов системы Росатома, созданные в жанре документальной драмы по оригинальным инсценировкам на основе исторического материала. По результатам предварительного видеоотбора Озерский театр драмы уже вошел в тройку лучших! Пожелаем удачи, плодотворной поездки и – С ПРЕМЬЕРОЙ!

Фото Владимира Оськина

Юлия Клепикова