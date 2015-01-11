Государственная программа реализуется на Южном Урале МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области. Молодые и активные озерчане смогут получить все формы поддержки, стать предпринимателями или вывести свой бизнес на новый уровень.

15 мая стартует новый сезон образовательного курса «Ты – предприниматель», в котором смогут принять участие жители Озерска от 16 до 30 лет. Главное условие – бизнес-идея и желание ее реализовать.

Генеральный директор Фонда малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов:

– Благодаря тому, что в 2018 году нам удалось ввести развитие молодежного предпринимательства в общую систему поддержки малого и среднего бизнеса, которая работает по принципу "одного окна", молодые люди, желающие открыть свое дело, могут получать все формы поддержки на протяжении своего предпринимательского пути в одном месте. Федеральная программа «Ты - предприниматель» удивит участников в этом году яркими форматами и мероприятиями.

Курс начнется с презентации программы и встречи с действующими предпринимателями Озерска. Далее участников ждут мастер-классы от топовых экспертов региона. Впервые в истории программы у участников из области появится возможность попасть в выездной бизнес-лагерь, где они продолжат свое обучение с погружением в собственный проект. Кроме того, для них организована дополнительная онлайн-платформа, благодаря которой начинающие предприниматели смогут виртуально посетить уникальные мастер-классы.

– Благодаря обучению я по-другому взглянул на развитие бизнеса. Приобретение 2-3 точек сбыта уже не казалось большим успехом – я понял, что нужно выходить на российский рынок! После окончания 1 курса университета я решил открыть новую ветвь нашего семейного бизнеса – выпечка домашних капкейков с доставкой на дом. Сейчас мы работаем по трем направлениям: продажа выпечки в магазины и базы, доставка на дом и кейтеринг. В планах за 2 года открыть точки быстрого питания и собственную кулинарию под единым брендом, – рассказал о своём опыте участия выпускник федеральной программы «Ты – предприниматель», владелец кондитерского дома «Киракос» Ишхан Киракосян.

Старт проекта в Озерске состоится 15 мая в 18:00 часов в ОТИ НИЯУ МИФИ (пр. Победы, д. 48). Участие во всех мероприятиях программы бесплатное. Регистрация участников и подробная информация на сайте откройдело.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35715/