Роскомнадзор создал «горячую линию» для жалоб о блокировках добросовестных сайтов

Роскомнадзор создал горячую линию для борьбы с «недостоверной информацией» о блокировке добросовестных интернет-ресурсов.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Чтобы проверять эту информацию и для «предотвращения распространения ложных сведений», Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах. Электронный адрес горячей линии — Hotlinerkn@rkn.gov.ru

«Сообщения, поступающие на данный электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РКН, борясь в Telegram, заблокировал огромное количество IP-адресов, которыми может пользоваться мессенджер.

При этом под раздачу ведомства попали «айпишники» Google и Amazon, что привело к перебоям в работе других сервисов.

В настоящее время количество заблокированных IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram в России превысило на момент написания материала 6 млн. (ред. - на 28 апреля уже около 19 млн) Об этом сообщается на сайте активистов, фиксирующих число адресов, добавленных в реестр запрещенных сайтов.

Несмотря на все усилия Роскомнадзора, пользователи Telegram в России с удивлением отмечают, что мессенджер продолжает работать даже без дополнительных средств обхода (VPN или прокси-серверов). Зато пострадали от блокировки онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер-конкурент Viber.

Напомним, с 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к серверам Telegram согласно решению Таганского райсуда Москвы. Вся блокировка должна занять пару дней. Однако изначального списка из нескольких тысяч собственных IP-адресов, которыми пользуется Telegram, Роскомнадзору оказалось мало, отмечает «Газета.ру».

«Идет борьба снаряда и брони — мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время», — цитирует главу Роскомнадзора Александра Жарова издание «Ведомости».

Уточняется, что мессенджер решил обходить ограничения Роскомнадзора с помощью технических IP-адресов, связанных с Amazon и Google. Это привело к перебоям в работе многих сервисов из самых разных сфер, которые не нарушали закон и не находятся в реестре запрещенных сайтов.

Несмотря на «сопутствующие потери», в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что продолжат блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе Telegram в России.

Регулятор отмечает, что ограничение VPN и прокси-сервисов, позволяющих пользоваться мессенджером в обход блокировке, также продолжится.

Решение ограничить доступ к Telegram 13 апреля принял Таганский райсуд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

https://www.znak.com/2018-04-17/rkn_sozdal_goryachuyu_liniyu_dlya_zhalob_o_blokirovkah_dobrosovestnyh_saytov