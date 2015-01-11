«Мышку жалко…»

Озерчане-пользователи социальной сети ВКонтакте активно обсуждают видео, выложенное одним из участников интернет-сообщества «Подслушано в Озёрске». В коротком ролике зафиксирован факт вопиющей антисанитарии – присутствие мыши в хлебном отделе одного из озёрских магазинов сети «Магнит».

На видео заметно, что мелкий грызун длинным хвостом прилип к картонке-ловушке, однако потенциальные и реальные клиенты «Магнита» не перестают возмущаться фактом наличия в продуктовом магазине «посторонних».

«Картонка с клеем вылезла, хвост приклеился. Значит, они систематически делают отлов мышей», – пытается оправдать персонал магазина один из интернет-пользователей. Другой возмущается: «В Фестивале на первом этаже, где зооотдел, всё для животных, корма, принадлежности. Стою у витрины, смотрю, а под стеллажи бежит мышь, говорю продавцу, я в шоке. А девушка смеется: «Да их тут полно». Где СЭС???».

Своими воспоминаниями делятся и бывшие сотрудники других торговых сетей Озёрска: «Работала в Трёхе на Блюхера, так там я вообще видела, что мыши разводятся прямо в коробках из-под печенья, просто маленьких мышат оттуда доставали, так что не советую брать фасованное печенье...».

Есть среди комментаторов и те, кто относится к присутствию в продуктовых магазинах опасных для здоровья человека грызунов с юмором: «Надо спасать мышь, нынешний хлеб всё равно – не полезен».

Озёрск.ру