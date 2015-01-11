Юниорский чемпионат мира по хоккею завершился победой Финляндии

Сборная Финляндии выиграла юниорский чемпионат мира, который проходил в Челябинской области, – в финале финны обыграли команду США 3:2.

Заброшенными шайбами в составе чемпионской команды отметились Расмус Купари (09:13, 5х4), Каапо Какко (12:33, 5х4) и Никлас Нордгрен (50:41, 4х5).

Американцы ответили точными бросками Патрика Джилеса (16:53) и Тревора Джаника (28:24).

Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, убедительно выигравшая 29 апреля у команды Чехии 5:2.

В составе шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек (04:48), Никола Пашич (08:17, 5х4), Маркус Вестфельт (16:17, 5х4), Филип Юханссон (30:57, 5х4) и Адам Гиннинг (45:31). Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека (13:42, 5х4) и Михала Теплы (25:57).

Напомним, юниорская сборная России завершила выступление в домашнем турнире после проигрыша США в четвертьфинале 1:5.

https://dostup1.ru/society/Yuniorskiy-chempionat-mira-po-hokkeyu-zavershilsya-pobedoy-Finlyandii_106137.html