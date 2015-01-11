У губернатора Челябинской области сократились доходы в 2017 году

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский задекларировал доход за прошлый год в сумме 60,4 млн рублей против 73,7 млн рублей в 2016 году.

В собственности главы региона 3 земельных участка, 2 жилых дома, дача, квартира, гараж и 3 нежилых помещения. В пользовании – квартира, дом и земельный участок. Ездит Борис Дубровский на «Мерседес Бенц GLE 63».

Супруга губернатора получила доход в 2,3 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками, тремя жилыми домами, двумя квартирами и двумя машино-местами. Также у нее в собственности автомобили «БМВ Х3 ХDRIVE 351» и «Мерседес Бенц GLE 400 4Matic».

Напомним, доход Бориса Дубровского в 2014 году составлял 358,1 млн рублей. Сюда включены доход от продажи доли участия в уставном капитале организации, от ценных бумаг и вкладов в банках, а также наследство.

http://pravdaurfo.ru/news/164618-u-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-sokratilis