Челябинск готовится к Чемпионату России по ММА-2018

13 мая на ринге ледовой арены "Трактор" состоится Чемпионат России по боям без правил.

Гвоздем программы обещает стать бой актера театра и кино Владислава Демина с супер тяжеловесом Кристианом Вуапи по прозвищу "Камерунский Лев". Кристиан является чемпионатом Африки по кикбоксингу в разделе K-1 2014 года и финалистом Чемпионата Азии по кикбоксингу 2015 года (WAKO).

Бой пройдет после окончания финалов национального первенства ММА-2018 - чемпионата России по смешанному боевому единоборству 2018 года.

Напомним, что 12 и 13 мая на арене "Трактор" более 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях, а также право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы.

После профессиональная Лига "REM-93" представит зрителям международный турнир по смешанному боевому единоборству, на котором и выступит Владислав Демин, а также южноуральские спортсмены.

— Обладатель чемпионского пояса Уральской Лиги "REM-93", победитель первенства УрФО по ММА 2017 года Гасан Мамедов (уроженец г. Челябинска) выйдет в ринг с соперником из Венесуэлы Раулем Гузманом, — сообщают организаторы, — В других профессиональных Дебютант профессионального ринга 22-летний Илья Ерушин (уроженец города Магнитогорска) проведет свой первый бой против Алексея Повуланса из Литвы, финалиста чемпионата мира, чемпиона Балтии по панкратиону. Дополнят самые интересные встречи профессиональной лиги «REM-93» два боя в легком весе с участием российских спортсменов Егора Филидова (уроженец города Магнитогорска) и Дениса Черепова (уроженец города Южноуральска). Соперниками ребят станут представители Киргизии и Таджикистана.

Почетными гостями ММА станут президент Союза ММА России Федор Емельяненко и первый в новейшей истории страны чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Последний 13 мая проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области, ответит на вопросы ребят и проведеет автограф-сессию.

Зрители могут приобрести единый билет на все поединки в зрелищных кассах города и на сайте kassy.ru по цене от 300 рублей.

https://hornews.com/news/MMA-2018/