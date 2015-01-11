Работники «Маяка» стали лауреатами конкурса «Человек года Росатома-2017».

Конкурс по праву можно назвать атомным «Оскаром». Несмотря на высочайшую конкуренцию и многоуровневую систему отбора, число номинантов ежегодно в среднем увеличивается на 25%. За 5 лет на конкурс было подано более 6300 заявок, из которых 1818 – в этом году.

Лауреатами премии «Человек года Росатома-2017» стали 369 человек. Среди них и работники производственного объединения «Маяк».

Среди работников ядерно-оружейного комплекса в номинации «Технолог» победителем стал инженер-технолог 1-й категории, ФГУП «ПО «Маяк» Юрий Караваев. Он успешно выполнил цикл работ по проектированию, изготовлению и реакторным испытаниям экспериментальных изделий промышленного реактора ЛФ-2. Реализовал ПСР-проекты по повышению эффективности работы реактора ЛФ-2 и модернизации оборудования камеры для разделки экспериментальных изделий активной зоны реакторов РУСЛАН и ЛФ-2. Постоянно проводит обучение молодых специалистов, руководит дипломными проектами.

В составе команды руководителя проектов международной технической помощи Росатома Анатолия Григорьева, занявшей первое место в номинации «За укрепление международного авторитета России» четыре маяковца: Сергей Кириллов, заместитель генерального директора по производству гражданской продукции и работники радиохимического завода – директор Евгений Макаров, начальник службы спецперевозок ядерных материалов Алексей Карлов и руководитель группы технологического обеспечения спецперевозок ядерных материалов Вадим Савинов. Высокой награды они удостоены за участие в проекте ликвидации самого большого в мире хранилища отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок в Губе Андреева (Мурманская область).

Второе место среди «Команд года» заняла команда Ивана Сидорова, (Белоярская АЭС, Электроэнергетический дивизион). В ее состав вошел директор радиохимического завода Евгений Макаров. Основанием для номинирования послужило то, что командой была осуществлена техническая подготовка и начат вывоз на переработку ОЯТ реакторов АМБ-100 и АМБ-200 энергоблоков №№ 1 и 2, остановленных в 1981 и 1989 годах.

Кроме того, специальным дипломом отраслевой программы Признание «Человек года Росатома-2017» был отмечен еще один работник производственного объединения – Александр Болотов, токарь 5 разряда приборно-механического завода.

Вручая награды, глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил впечатляющие масштабы конкурса и особую атмосферу церемонии вручения атомного Оскара. «Самое главное чувство – это чувство благодарности каждому из трехсот тысяч человек, которые честно работают на своих местах. Где мы с вами – там лучшие достижения и рекорды!» - заявил Алексей Лихачев.

https://www.po-mayak.ru