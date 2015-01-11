Минобр назвал расписание экзаменов

Всего ничего осталось до экзаменационной поры. Стали известны даты проведения ЕГЭ 2018. Их озвучили в министерстве образования и науки Челябинской области.
ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ.
ГИА — государственная итоговая аттестация (для ОГЭ и ЕГЭ).
ОГЭ — основной государственный экзамен. Его сдают выпускники 9 классов.
ЕГЭ — единый государственный экзамен. Его сдают выпускники 11-х классов.
ГВЭ — государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году ЕГЭ в Челябинской области сдали более 15 тысяч выпускников 11 классов.
По данным министерства образования Челябинской области, в нынешнем году итоговые испытания сдадут 14,5 тыс выпускников 11 классов.
Сроки проведения ЕГЭ 2018 в Челябинской области:
28 мая (понедельник) — география, информатика и ИКТ;.
30 мая (среда) — базовая математика;.
1 июня (пятница) — профильная математика;.
4 июня (понедельник) — химия, история;.
6 июня (среда) — русский язык;.
9 июня (суббота) — иностранные языки (устная часть);.
13 июня (среда) — иностранные языки (устная часть);.
14 июня (четверг) — обществознание;.
18 июня (понедельник) — иностранные
РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСНОВНОЙ ЭТАП).
22 июня — география, информатика и ИКТ.
25 июня — математика базовая и профильная.
26 июня — русский язык.
27 июня — химия, история, биология, иностранные языки (письменно).
28 июня — литература, физика, обществознание.
29 июня — иностранные языки (устно).
2 июля — все учебные предметы.
РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД).
4 сентября — русский язык.
7 сентября — базовая математика.
15 сентября — базовая математика и русский язык.
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