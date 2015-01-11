Минобр назвал расписание экзаменов

Всего ничего осталось до экзаменационной поры. Стали известны даты проведения ЕГЭ 2018. Их озвучили в министерстве образования и науки Челябинской области.

ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ.

ГИА — государственная итоговая аттестация (для ОГЭ и ЕГЭ).

ОГЭ — основной государственный экзамен. Его сдают выпускники 9 классов.

ЕГЭ — единый государственный экзамен. Его сдают выпускники 11-х классов.

ГВЭ — государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году ЕГЭ в Челябинской области сдали более 15 тысяч выпускников 11 классов.

По данным министерства образования Челябинской области, в нынешнем году итоговые испытания сдадут 14,5 тыс выпускников 11 классов.

Сроки проведения ЕГЭ 2018 в Челябинской области:

28 мая (понедельник) — география, информатика и ИКТ;.

30 мая (среда) — базовая математика;.

1 июня (пятница) — профильная математика;.

4 июня (понедельник) — химия, история;.

6 июня (среда) — русский язык;.

9 июня (суббота) — иностранные языки (устная часть);.

13 июня (среда) — иностранные языки (устная часть);.

14 июня (четверг) — обществознание;.

18 июня (понедельник) — иностранные

РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСНОВНОЙ ЭТАП).

22 июня — география, информатика и ИКТ.

25 июня — математика базовая и профильная.

26 июня — русский язык.

27 июня — химия, история, биология, иностранные языки (письменно).

28 июня — литература, физика, обществознание.

29 июня — иностранные языки (устно).

2 июля — все учебные предметы.

РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД).

4 сентября — русский язык.

7 сентября — базовая математика.

15 сентября — базовая математика и русский язык.

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