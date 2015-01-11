«Майский десант» в городской больнице

9 мая творческий коллектив «майского десанта» по традиции поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на лечении в городской больнице.

Ежегодный «майский десант», верный своим традициям, утром 9 мая появился в стенах учреждения с поздравлениями, подарками и небольшим праздничным концертом.

Следует отметить, что эта традиция существует в Озерске уже четыре десятка лет. Людмила Кутузова, инициатор и вдохновитель «майского десанта», задумала и проводила эту акцию с 1978 года. В настоящее время она проводится при поддержке депутата Собрания депутатов округа Вячеслава Захарова.

Каждый год участники акции стараются создать праздничное настроение, сказать тёплые слова, поздравить и поддержать ветеранов, которые в День Победы находятся на лечении в стационаре. В этом году участниками десанта стали детский образцовый фольклорный коллектив «Заря – Заряница» под руководством Михаила Мартынова и старшеклассники школы № 33 вместе со своим социальным педагогом Анастасией Шароновой. Благодаря участию в акции клуба «Мечта» и его руководителя Надежды Толокновой были оформлены и размещены на каждом этаже городской больницы праздничные плакаты, посвящённые Дню Победы.

Ребята навещали ветеранов прямо в палатах, дарили цветы, подарки и наборы конфет к чайному столу. Когда в одной из палат зазвучали звонкие девичьи голоса, зрительская аудитория выросла очень быстро. Поскольку палата уже не вмещала желающих пообщаться с молодёжью и послушать песни под баян, концертная бригада переместились в просторный холл отделения, где всем хватило места. Искреннее выступление озерских школьников пришлось по душе пребывающим на лечении пожилым людям. В их числе были не только ветераны, но и дети войны, отцы которых не вернулись с фронтов. Майский десант прошел в трогательной атмосфере, стал примером памяти, уважения и благодарности, которую проявили нынешние юноши и девушки к ветеранам Великой Отечественной войны.

Организаторы акции «Майский десант» выражают благодарность за поддержку своим социальным партнёрам ООО «Профстрой», руководителю сети аптек «Доктор Ч» Олегу Чернецову, предпринимателю Валерию Мокряку.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35840/